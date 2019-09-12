МЭР ожидает перевыполнения плана 2019 года по числу зарегистрированных самозанятых

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития ожидает перевыполнения плана на 2019 год по числу зарегистрированных самозанятых в связи с большим спросом на получение этого статуса. Об этом сообщила в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Милена Арсланова.

"По поводу самозанятых: по состоянию на понедельник 195 тыс. человек [зарегистрированы]. Показатель на год стоит - 200 тыс. человек. Спрос... оказался большим, и мы ожидаем перевыполнения этого KPI", - сказала она на Московском финансовом форуме.

С 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.