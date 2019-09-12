ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

"Мы готовим текст закона. И, как я и говорил, наше предложение основано на изначальной концепции, которую в свое время предлагал ИПК (индивидуальный пенсионный капитал - прим. ТАСС). Самое главное, мы должны будем выбрать ту конструкцию, еще раз внятно оценив формулировки, которая потребует минимальных изменений законодательства. Фактически, наверное, мы будем настаивать на замораживании досрочных переходов [пенсионных накоплений]", - сказал Чистюхин.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Московского финансового форума. Регулятор работает над соответствующим законопроектом, отметил он.

Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года. "Пока предварительно - на три года с даты принятия закона, - сказал Моисеев. - Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег".

Ситуацию с переводами пенсионных накоплений замглавы Минфина назвал "вакханалией". "Погоня за клиентом продолжаются, все пытаются отъесть кусок от ГУКа, людям обещают вещи, которые не реализуются, обещают доходность, которую не могут обещать, потому что никто не может обещать никакой доходности, если это не депозит. И самое отвратительное в этом всем - к сожалению, не прекратилось жесткое мошенничество (с подделкой бумажных заявление о переходе - прим. ТАСС)", - рассказал Моисеев.

Стабилизации в этой сфере, несмотря на законодательные поправки, не видит и Чистюхин. "Полагаем, что нам именно этим механизмом [заморозки] надо защитить застрахованных лиц от потери инвестдохода", - отметил зампред ЦБ.

Иные предложения потребуют очень серьезного и длительного концептуального обсуждения, пояснил он, а ЦБ хочет решить проблему уже этой осенью. "Нам нужно это сделать быстро - осенью. А иные механизмы, которые мы обсуждали, потребуют изменений в нескольких законах, несколько постановлений правительства, и это может затянуться еще на год", - считает Чистюхин. Ранее ЦБ предлагал при досрочном переходе передавать в НПФ только новые накопления, а уже сформированные - по истечении пяти лет.

При этом предложение отменить потерю инвестдохода при досрочном переводе накоплений ЦБ не поддерживает.

"Ничто из ничего не возникает. Отменив потерю инвестдохода в одном месте, мы приведем к появлению убытков в другом. Потому что, когда ты сделал "длинную инвестицию" и тебя заставляют ее продать по факту [при досрочном переводе накоплений], тогда ты, фактически, продаешь ее ниже стоимости, не имея в этот момент достаточной ликвидности", - пояснил Чистюхин.

Перевод пенсионных накоплений

Сейчас клиенты НПФ вправе переводить свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой, но если средства находились там менее пяти лет, то накопленный инвестиционный доход будет потерян.

С 1 января 2019 года страховщики должны информировать граждан о последствиях досрочного перехода в другой НПФ или в Пенсионный фонд России.

В переходные кампании 2017-2018 годов ЦБ фиксировал большое число жалоб граждан на переводы их накоплений без их согласия. Часто это происходило в результате недобросовестных действий агентов НПФ, так как конкуренция фондов за клиентов обостряется в условиях заморозки пенсионных накоплений.

По данным ПФР, в 2018 году граждане, досрочно сменившие ПФР на НПФ, потеряли 11,4 млрд рублей. Но до сих пор эта проблема не решена, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В августе Генпрокуратура начала проверку всех НПФ на предмет соблюдения законодательства по досрочным переходам.

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