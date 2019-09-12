Перевод системы закупок в электронный вид улучшил конкуренцию на рынке Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Перевод системы закупок в электронный вид позволил улучшить конкуренцию в Москве, сообщил в четверг руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, в рамках цифровой трансформации закупок в январе этого года в Москве завершился перевод конкурентных процедур в электронный вид.

"На примере с аукционами, которые мы проводим в Москве, уже виден основной эффект от этих нововведений - доля закупок у единственного поставщика снизилась в три раза", - сказал Дегтев на Московском финансовом форуме, добавив, что к безбумажной форме взаимодействия адаптировались не только поставщики, но и заказчики.

Еще одним важным инструментом развития цифровизации стало использование типовой документации при формировании закупок - сегодня почти 200 направлений закупок имеют стандартизированные формы. "На стандартизированную закупку, как показывает практика, отсутствуют обоснованные жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Виден и экономический эффект - свыше 17% составляет среднее снижение начальных цен по процедурам с использованием типовой документации", - добавил Дегтев.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.