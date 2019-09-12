Минфин в сентябре внесет в правительство законопроект об обратном акцизе на этан

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минфин России в сентябре внесет в правительство законопроект, устанавливающий обратный акциз на этан, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Про отрицательный акциз на этан. Это будет отраслевая мера. Все, кто будут перерабатывать этан, будут осуществлять инвестиции, строить новые проекты, все будут вправе получать отрицательный акциз на этан. В сентябре внесем (законопроект в правительство)", - сказал он.

По его словам, обратный акциз будет введен с 1 января 2022 года. На данный момент все принципиальные договоренности есть, отметил глава департамента.

Ранее замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил на Восточном экономическом форуме, что предоставление обратного акциза при производстве этана позволит увеличить доходность его выпуска на 3-4%.