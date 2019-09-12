Минфин заявил об обсуждении компенсации выпадающих доходов по льготам на Приобское

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Решение по льготе для Приобского нефтяного месторождения принято, но решения о необходимости компенсации выпадающих доходов бюджета РФ пока нет. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

"Решение по Приобке, по льготе принято. Остался вопрос компенсировать или не компенсировать. Естественно, Минфин настаивает на компенсации. Вот решение о том, компенсировать или не компенсировать, не принято на сегодняшний день", - сказал чиновник. Он пояснил, что это политическое решение.

Сазанов напомнил, что решение по льготам для освоения Приобского месторождения для "Роснефти" и "Газпром нефти" принято на уровне президента РФ, а параметры находятся еще в процессе обсуждения.

При этом чиновник отметил, что Минфин предлагает ввести НДПИ на попутный нефтяной газ. "Это полезное ископаемое, которое в отличии от все полезных ископаемых имеет нулевую ренту. Мы полагает, что нулевая рента для полезного ископаемого не допустима", - сказал Сазанов.

Ранее Сазанов говорил, что предложение Минфина о повышении НДПИ на нефть и введении НДПИ на попутный нефтяной газ является вынужденной мерой, так как необходимо компенсировать предоставление льгот Приобскому месторождению.

Как писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, Минфин может увеличить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих при предоставлении налоговых льгот разрабатывающим Приобское месторождение "Роснефти" и "Газпром нефти". Среди вариантов - увеличение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ).

История вопроса

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил власти РФ предоставить налоговые льготы для Приобского месторождения, аналогичные льготам Самотлорского месторождения. Сечин попросил стимулировать добычу на Приобском, поскольку месторождение является высоокобводненным (доля воды в нефтяной смеси выше 90%). И хотя оставшиеся запасы в нем огромны, их добыча пока является нерентабельной, а с помощью льгот рентабельность можно увеличить.

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром нефть" - южную. Запасы Приобского месторождения относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн тонн нефти в 2018 году, "Газпром нефть" - 11,5 млн тонн.