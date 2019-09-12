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ЦБ зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии

Это была BIN-атака, при которой злоумышленники генерируют номера банковских карт с помощью специального программного обеспечения

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ зафиксировал кибератаку на российские банки со стороны находящегося в юрисдикции Бразилии представителя, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на форуме АБР "Банки России - XXI век".

"Мы наблюдали в последнее время довольно серьезную атаку, так называемую BIN-атаку, на наши банки со стороны одного из представителей Бразилии", - сказал Сычев.

BIN-атака - вид кибератаки, при которой злоумышленники генерируют номера банковских карт с помощью специального программного обеспечения.

Сычев отметил, что прямое взаимодействие каждым из атакуемых банков по отдельности с представителем Бразилии результатов не дал. Атаки прекратились только после взаимодействия ЦБ РФ с бразильским регулятором.

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