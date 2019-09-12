Цена нефти Brent опустилась ниже $60

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,67% - до $59,53 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.

В последний раз цена нефти опускалась ниже $60 за баррель 6 сентября 2019 года.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на закрытии Мирового нефтяного конгресса, заявил о достижении договоренности, что отдельные страны ОПЕК+ в сентябре-октябре начнут выполнять свои обязательства по сокращению добычи нефти в полном объеме. По его словам, несмотря на то, что за восемь месяцев сделка выполнялась больше, чем на 100% - исполнение составило около 136%, некоторые страны не в полной мере исполняли свои обязательства.