Площадка автозавода на Ставрополье может стать индустриальным парком

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Площадка завода "СтавропольАвто" в Ставропольском крае может стать базой для создания нового индустриального парка, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

Завод "СтавропольАвто" в городе Михайловске начал тестовый выпуск автомобилей в 2017 году, в 2018 году состоялся коммерческий запуск предприятия. Завод полностью выполнил обязательства по выпуску порядка 2,5 тыс. автомобилей "Great Wall Hover", после чего остановил свою работу.

"Я сам участвовал в переговорах с компанией Hyundai, мы попытались [провести переговоры с] Ford, но Ford ушел с российского рынка. В любом случае этот актив не останется на сегодня невостребованным <…> Даже если это не будет автопредприятие, мы в любом случае превратим его по примеру ставропольского [индустриального] парка в наш новый парк", - сказал Владимиров.

По словам губернатора, в настоящий момент завод находится в санации и в ликвидной массе у Банка России, ведется следствие. Губернатор отметил, что создание новой индустриальной площадки актуально для региона.

"Мне прямо сейчас нужно здание 40 тыс. кв. м, потому что мы имеем возможность привлечь к себе производство лопастей для ветрогенерации и ремонта гондол, того оборудования, которое передает энергию ветра через крутящий момент, <…> и у нас нет этой площади", - отметил глава региона.