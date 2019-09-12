В Минфине США сообщили, что Трамп может заключить торговую сделку с Китаем в любой момент

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в принципе может в любой момент договориться с Китаем по торгово-экономическим вопросам, но предпочитает не спешить и сделать это на максимально выгодных для Америки условиях. Об этом заявил в четверг в эфире телеканалу CNBC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Президент говорит верно: он может заключить сделку в любой момент, но он хочет заключить только хорошую сделку", - отметил Мнучин.

"Позвольте мне напомнить вам, что эти дискуссии ведутся уже два с половиной года", - продолжал министр. "Президент Трамп даст согласие только на сделку, которая будет хороша для компаний и рабочих США", - резюмировал он, выразив надежду на успех на предстоящем раунде торгово-экономических переговоров с КНР.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.