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Медведев заявил, что инвесторам крупных проектов предоставят особые условия

Закон о защите инвестиций позволит аккумулировать вложения бизнеса в крупные проекты, рассказал премьер-министр
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Государство предоставит особые условия для инвесторов, вкладывающих средства в крупные проекты. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума.

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"Особые условия для тех, кто получит к определенному сроку или запустит, точнее скажем так, к определенному сроку крупные инвестиционные проекты. И в этом случае они могут рассчитывать на отдельные, особые условия. Где эти условия могут быть? По этому поводу была довольно активная дискуссия. Все-таки большинство участников ее склоняются к тому, чтобы инвестор мог заключить с государством специальное инвестиционное соглашение ", - сообщил Медведев.

По его словам, при выполнении обязательств в рамках данного соглашения предприниматели могут получить гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Медведев отметил, что такие положения содержатся в законопроекте о защите инвестиций, подготовка которого сейчас находится в завершающей стадии.

Как отметил Медведев, даже если государство пересмотрит законодательство, соглашение обеспечит необходимую защиту.

"Рассчитываю на то, что документ в ближайшее время будет окончательно подготовлен, согласован, и мы его внесем уже в Государственную думу. По оптимистическим подсчетам, а они у нас всегда оптимистические на эту тему, он позволит аккумулировать в том числе и в рамках национальных проектов инвестиции где-то от 20 трлн рублей", - сказал Медведев.

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