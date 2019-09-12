Международные резервы России за неделю выросли до $532,7 млрд

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международные резервы России на 6 сентября 2019 года составили $532,7 млрд, что на $2,2 млрд (на 0,4%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.

Рост резервов, по информации регулятора, произошел "в результате поступлений средств от погашения ранее предоставленного Россией межправительственного кредита и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.