Захарова: санкции США за бизнес в Венесуэле станут примером недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Введение Вашингтоном санкций за бизнес в Венесуэле стало бы примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы еще раз попросить официальных представителей администрации США - не надо пугать нас санкциями, новыми санкциями, обновленными санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет. Санкции, которыми бесконечно грозит Вашингтон, абсолютно нелегитимны, они являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ", - сказала она.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против "Роснефти" за сотрудничество с Венесуэлой, но пока не готовы их ввести.

"Роснефть" является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Она реализует несколько совместных с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA проектов по разведке и добыче нефти. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы этих проектов оцениваются в 20,5 млрд тонн нефти. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.