Набиуллина заявила, что низкие темпы роста ВВП России вызваны структурными факторами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Низкие темпы роста экономики в РФ вызваны структурными факторами, а меры денежно-кредитной политики (ДКП) здесь практически бессильны. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

"На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, именно структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна. Поэтому мы не должны повторять ошибки тех стран, которые пренебрегали структурным характером замедления экономики, пытались с помощью печатного станка "разогреть" экономику, в итоге был краткосрочный всплеск в экономике, потом экономика проседала и оставались проблемы, связанные и с повышенной инфляцией, и с нестабильностью", - сказала глава ЦБ.

"Нам, конечно, нельзя это повторять, потому что главная вещь для инвестиций - это доверие. Это доверие к экономической политике в частности, и к денежно-кредитной политике", - добавила Набиуллина.

По ее словам, на экономический рост влияют и циклические факторы - например, запаздывание бюджетных расходов, но влияние этого фактора временное. Также на темпах роста экономики РФ отражается ситуация в мировой экономике, торговые войны и т. д., добавила глава ЦБ.