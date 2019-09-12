МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал новое предложение Минфина по пенсионным отчислениям.

"Сейчас министерство финансов предложило новый механизм, пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и абсолютно правильная идея", - заявил Орешкин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Я первый готов, как только законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления", - добавил министр.

Ранее Минфин отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", который был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Он должен представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения.

Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

Концепция об ИПК предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.