Болгария поддержит кандидатуру Кудрина на пост главы международной организации аудиторов

СОФИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Болгария поддержит кандидатуру председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина на пост главы Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) на предстоящем в Москве в конце сентября XXIII конгрессе организации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель Счетной палаты Болгарии Цветан Цветков.

"Счетная палата Болгарии поддержит кандидатуру Кудрина на пост главы ИНТОСАИ. Мы также пригласим председателя Счетной палаты России посетить Болгарию в 2020 году, когда наша Счетная палата будет отмечать двойной юбилей, 140-летие со дня создания палаты и 25-летие с момента восстановления ее работы", - сообщил Цветков.

Цветан Цветков, который на предстоящем форуме возглавит делегацию своей страны, отметил, что на конгрессе в Москве будут рассмотрены вопросы о том, как счетные палаты должны проводить аудит стратегических программ развития своих государств, а не только отдельных отраслей: здравоохранения, образования, социальной сферы и других областей, а также цифровизации и автоматизации их работы.

"Мы будем дискутировать о существенном повышении статуса счетных палат в мире. Обсуждать вопросы о том, как контролировать выполнение этих стратегий, чтобы они были реализованы. У Болгарии в этом направлении уже накоплен определенный опыт, которым мы и поделимся со своими коллегами, а, к примеру, Россия и Китай разрабатывают стратегии на 20-30 и более лет. Очень важно информировать общество о том, как правительство выполняет эти стратегии. Широкое использование в этой работе современных цифровых технологий, перевод всей документации в электронный вид, расширение баз данных с учетом требований кибербезопасности сделает нашу работу еще более эффективной", - добавил Цветков.

"Полагаю, что конгресс в Москве определит направления развития высших органов аудита не только на ближайшие три года, но и на более отдаленную перспективу, возможно, и на 10 лет. Аудит надо вывести на стратегический уровень, перейти от уровня финансового контроля, на контроль стратегического развития стран, не критикуя, а помогая решать вопросы выполнения этих программ", - сказал Цветков.

XXIII конгресс ИНТОСАИ пройдет в Москве 23-28 сентября. В организацию входит 194 органа контроля. На форуме ожидается 850 участников.