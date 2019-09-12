Глава ВТБ предложил смягчить налоговую политику в отношении незащищенных слоев населения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин предложил перейти к аккуратному смягчению налоговой политики в отношении наиболее незащищенных слоев населения. Об этом он заявил, выступая на Московском финансовом форуме.

"Что касается налоговой сферы - вы знаете, мне кажется, мы можем при таком профиците перейти к некоему аккуратному смягчению здесь политики, но очень точечно. Вот, например, сейчас мы говорим о том, что растет собираемость налогов. Одно из наших предложений, чтобы было возможно снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым. И у нас есть некоторые конкретные ниши, например, это может быть необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с низкими доходами, освободить их от налогов", - сказал он.

По мнению Костина, в этом контексте можно также говорить о работе с социальными взносами для малого бизнеса.

"Или вторая тема - это, конечно, связанная с социальными взносами. Тоже тема очень болезненная, важная для малого бизнеса. И вот мне кажется, точечно выделить сферы - малый бизнес и наименее имущие слои населения, и пойти по этому пути, мне кажется, было бы правильно, без, наверное, глобального пересмотра каких-то вещей, которые достигнуты - НДС и так далее, все, что уже сделано, оно должно работать и обеспечивать стабильность", - сказал Костин.

По мнению главы ВТБ, предлагаемые им меры не приведут к нестабильности и не вызовут негативного эффекта.