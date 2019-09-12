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Козак изучит мнения "Роснефти", "Транснефти" и органов власти по контролю над сдачей нефти

Ранее в правительстве в связи с инцидентом с загрязнением трубопровода "Дружба" заявили о проработке вопроса о передаче "Транснефти" оперативного контроля за всеми пунктами приема нефти

АБУ-ДАБИ, 12 сентября. /ТАСС/. Решение о передаче в оперативное управление "Транснефти" пунктов приема и сдачи нефти в систему нефтепроводов еще не принято. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы ТЭК.

"Решения нет. Я вернусь, буду рассматривать, есть доклады", - сказал он, пояснив, что имеются в виду точки зрения на этот вопрос "Транснефти" и "Роснефти".

"Но не только их, но и федеральных органов исполнительной власти", - заключил он.

Ранее в правительстве РФ в связи с инцидентом с загрязнением трубопровода "Дружба" заявили о проработке вопроса о передаче "Транснефти" оперативного контроля за всеми пунктами приема нефти.

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Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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