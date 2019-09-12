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Северный Кавказ

Ставрополье намерено сотрудничать с Арменией и Турцией в производстве меховых изделий

Индустриальный парк "Пятигорье" в Лермонтове, специализирующийся на производстве меховых изделий, планируют начать строить в 2020 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены привлечь производителей Армении и Турции к реализации в регионе проекта по производству меховых изделий. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

Строительство в городе Лермонтов индустриального парка "Пятигорье", специализацией которого должно стать производство меховых изделий, планируется начать в 2020 году.

"Наше устремление, пока не до конца осуществленное, - производство меховых изделий в сотрудничестве с Арменией, в перспективе - с Турцией. Для нас, думаю, это будет очень хороший проект", - сказал Владимиров.

По предварительным оценкам, площадь производственной территории индустриального парка может составить порядка 300 тыс. кв. м. Также рассматривается возможность организации учебного заведения для подготовки квалифицированных кадров в отрасли.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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