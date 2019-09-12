Собянин предложил пересмотреть показатели для оценки роста экономики

МОСКВА, 12 сентября. Индекс человеческого развития необходимо использовать при оценке роста в экономике. Такое мнение высказал в четверг мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Если мы развиваем информационные технологии, оптимизируем доставку товаров, у нас снижаются издержки товаропроводящей сети, розницы - это замечательно, но это идет в минус экономике (при ее оценке - прим. ТАСС). У нас <...> современная экономика человека, которую мы должны мерить через него: если затраты в области, которая обслуживает этого человека, снижаются, то это плюс данной экономики, а не минус. Мне кажется, надо пересмотреть подходы к тому, что происходит. Мы живем и пытаемся жить в индустриальной эпохе, которая уже прошла", - сказал Собянин.

По его словам, экономику можно оценивать, например, через индекс человеческого развития.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы. Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.