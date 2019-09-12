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Собянин предложил пересмотреть показатели для оценки роста экономики

По словам мэра Москвы, экономику можно оценивать, например, через индекс человеческого развития

МОСКВА, 12 сентября. Индекс человеческого развития необходимо использовать при оценке роста в экономике. Такое мнение высказал в четверг мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Если мы развиваем информационные технологии, оптимизируем доставку товаров, у нас снижаются издержки товаропроводящей сети, розницы - это замечательно, но это идет в минус экономике (при ее оценке - прим. ТАСС). У нас <...> современная экономика человека, которую мы должны мерить через него: если затраты в области, которая обслуживает этого человека, снижаются, то это плюс данной экономики, а не минус. Мне кажется, надо пересмотреть подходы к тому, что происходит. Мы живем и пытаемся жить в индустриальной эпохе, которая уже прошла", - сказал Собянин.

По его словам, экономику можно оценивать, например, через индекс человеческого развития.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы. Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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