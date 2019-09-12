Граждане 53 стран смогут въезжать в РФ через Петербург по электронной визе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее распоряжение премьер-министр подписал 10 сентября 2019 года.

"Подписанным распоряжением утвержден список из 53 стран, граждане которых могут въезжать в Россию и выезжать из России через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов (электронных виз)", - говорится в сообщении.

Этот перечень идентичен списку иностранных государств, гражданам которых сейчас при прибытии в Россию через пункты пропуска особой экономической зоны в Калининградской области оформляются электронные визы.

"Введение упрощенного визового порядка въезда через пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет способствовать увеличению числа зарубежных туристов, повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов", - отметили в кабмине.

Согласно документу, в перечень вошли такие страны, как Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

Электронная виза

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому режим электронной визы распространяется на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к главе государства с просьбой ввести этот режим с 1 октября. Согласно озвученному им прогнозу, за счет ввода электронных виз Санкт-Петербург сможет увеличить турпоток с 8,2 млн до 12 млн человек в год.

Сейчас режим электронной визы действует при въезде в РФ через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. С 1 июля этого года система бесплатных электронных виз начала действовать на посещение Калининградской области, она распространяется на граждан 53 стран, из них 38 - государства Европы.

Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.