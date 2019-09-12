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Правительство США выделило грант на разработку цифровых решений в атомной энергетике

Особое внимание будет уделено цифровым технологическим решениям

ТАСС, 12 сентября. Правительство США объявило о выделении $15,2 млн для поддержки инновационных проектов в сфере атомной энергетики. Особое внимание будет уделено цифровым технологическим решениям, сообщает издание Energy Live News.

Одно из ключевых направлений финансирования - применение анализа данных и машинного обучения для повышения качества диагностики и прогнозирования характеристик атомных электростанций. В рамках данного направления лаборатория DBA Blue Wave AI примет участие в разработке AI-алгоритмов на основе накопленных исторических данных за несколько топливных циклов.

На данный момент общее финансирование, выделенное в рамках 6 раундов на поддержку инновационных проектов в сфере энергетики, составляет около $195 млн. Дальнейшее рассмотрение заявок будет проводиться ежеквартально в течение следующих трех лет.

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