Южная Корея подала жалобу в ВТО на ограничения торговли со стороны Японии

СЕУЛ/ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Южная Корея подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на инициированные Японией ограничения экспорта, однако спор может не получить разрешения из-за наложенного США вето на переизбрание судей апелляционного органа ВТО, пишет Financial Times.

Сеул заявляет, что исключение страны из списка стран, которые пользуются упрощенным режимом при импорте японской продукции, в частности трех материалов критически важных для южнокорейской технологической отрасли, является политически мотивированным, что нарушает правила ВТО.

Токио утверждает, что меры усиления контроля за экспортом в Корею обусловлены соображениями национальной безопасности в условиях снижения уровня доверия в отношениях между странами. Тем не менее, многие аналитики считают, что эти меры стали ответом на решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах концернов в годы оккупации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 годов.

Хотя поставки японских материалов в Корею не попали под запрет или ограничения, решение Токио создало риски для корейских технологических корпораций Samsung Electronics и SK Hynix - двух крупнейших в мире производителей микросхем и чипов. Сеул уже заявил о готовности срочно выделить 7,8 трлн вон ($6,5 млрд) на развитие собственного производства необходимых материалов, чтобы снизить зависимость от японского импорта.

Financial Times отмечает, что новая жалоба Сеула в ВТО была направлена буквально спустя часы после того, как торговый регулятор вынес решение в предыдущем споре о пошлинах на импорт японских клапанов. Зато апрельское решение по спору о поставках японских морепродуктов было принято в пользу Кореи.

Однако ВТО, возможно, не сможет принять решение по новой жалобе: ее апелляционный орган может прекратить свое существование еще до конца этого года, так как США препятствуют назначению новых судей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты проигрывают дела в ВТО из-за преимуществ, которые имеют в составе суда другие страны. На этом основании Вашингтон блокировал все назначения новых судей после истечения срока их полномочий. В состав суда должно входить семь судей, один из них назначается США. В настоящий момент он состоит только из трех судей, при этом срок полномочий двоих из них истекает в конце 2019 года. Орган имеет право принимать решения, только если в его состав входят не менее трех человек.

В ВТО уже подана целая пачка жалоб на торговую политику США, в частности, импортные пошлины на сталь и алюминий и огромные пакеты ограничений на торговлю с Китаем, и Администрация Трампа не заинтересована в том, чтобы эти меры были признаны незаконными.