ФАС закрыла дело в отношении Superjob и Rabota.ru

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завершила дело в отношении сервисов по поиску работы Superjob и Rabota.ru, обвиняемых в ограничении использования программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Разбирательства в отношении HeadHunter продолжаются, заявил журналистам замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

"В отношении двух компаний дело прекращено, в отношении HeadHunter дело продолжается. В отношении первых двух компаний дело прекращено ввиду отсутствия состава нарушения", - сказал он.

Кроме того, Голомолзин уточнил, что ближайшее рассмотрение дела в отношении HeadHunter состоялось накануне, разбирательства будут продолжаться дальше.

Дело против сервисов по поиску работы возбуждено в середине апреля. Тогда ФАС установила, что один из сервисов, ссылаясь на свои правила, блокировал аккаунты работодателей, которые использовали сторонние сервисы для поиска персонала. При этом в ведомстве установили, что условия использования всех трех компаний содержат такие ограничения. Как указывала антимонопольная служба, условия использования HeadHunter, Superjob и Rabota.ru содержат положения, запрещающие использование подобного ПО. При этом данные ресурсы занимают доминирующее положение на рынке поиска работы в интернете. Закон о защите конкуренции запрещает субъектам, занимающим доминирующее положение, создавать препятствия доступу на рынок другим лицам, напомнили в ФАС.