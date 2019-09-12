Силуанов сообщил, что сейчас не обсуждается повышение планки инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает повышение порога инвестирования средств ФНБ с 7% ВВП, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не обсуждаем [возможность] повысить планку, она прописана в Бюджетном кодексе, бюджетном законодательстве", - сказал Силуанов.

"Центральный банк говорит о том, что если мы будем тратить деньги [из ФНБ], то придется более консервативно поводить денежно-кредитную политику", - отметил первый вице-премьер. Он добавил, что по вопросу инвестирования средств ФНБ правительство будет взаимодействовать с ЦБ.

Министр финансов подчеркнул, что нельзя отказываться от инвестирования средств ФНБ в российские проекты.

"Не вкладывать деньги в нашу экономику невозможно. Для чего мы копили эти резервы? С тем чтобы по-прежнему размещать их в бумаги или создавать экспортные возможности для наших экспортеров? Да, это очень важно и это правильно", - сказал он.

"Но с другой стороны, мы не можем с вами отказаться от использования средств ФНБ и у себя в России, потому что у нас есть интереснейшие, шикарные проекты, которые на начальной стадии без государственной поддержки туго запускаются", - продолжил Силуанов.

Он также сообщил, что проект "Арктик СПГ - 2" интересен для инвестирования средств ФНБ. "По "Арктик СПГ - 2" вопрос обсуждается, но, еще раз повторю, что мы имеем опыт вложения средств в "Ямал СПГ", вложения средств ФНБ. "Арктик СПГ" - его продолжение. Мне кажется, что и интерес частных инвесторов будет большой. Если будет необходимо участие государства для того, чтобы стимулировать такой интерес частных инвесторов, мы это сможем сделать", - сказал Силуанов, добавив, что "возможно, через ФНБ тоже".

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа. Запуск первой линии завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2023 год. Общая мощность завода составит около 19,8 млн тонн СПГ в год.