Новак заявил, что фундаментальные факторы важнее твитов Трампа в прогнозе цен на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Фундаментальные факторы, а не записи в Twitter президента США Дональда Трампа по поводу политики ОПЕК, вызывающие краткосрочные колебания биржевых показателей, учитываются в первую очередь при анализе положения на мировом рынке нефти и прогнозировании цен на нем. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью американскому телеканалу CNBC министр энергетики России Александр Новак.

Его просили прокомментировать твиты президента США по поводу ОПЕК, которые часто застают врасплох трейдеров и вызывают колебания цен на углеводородное сырье. "Мы рассматриваем все факторы, которые тем или иным способом влияют на цены. Для нас конкретно прежде всего важен баланс между предложением и спросом", - ответил Новак, слова которого телекомпания приводит на английском языке.

"Что касается заявления [Трампа], то мы видим, как цены в момент [публикации] этого заявления поднимаются или опускаются, однако через некоторое время возвращаются на прежний уровень", - заметил глава Минэнерго РФ. "Таким образом, с моей точки зрения, эти факторы не являются фундаментальными. Фундаментальные факторы не лгут ни на словах, ни на деле", - подытожил Новак, который принимает участие в проходящем в Абу-Даби заседании министров мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит и Россия.

Трамп неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу нефти и воздержаться от мер по поддержанию цен на нее.