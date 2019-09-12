"Россети Московский регион" планируют увеличить чистую прибыль по РСБУ в три раза

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" ожидает увеличения чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2024 году по сравнению с 2018 годом в три раза, сумма доходов по планам достигнет 15 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению компании Владимир Мясников.

"Чистая прибыль увеличится в три раза и достигнет почти 15 млрд рублей [к 2024 году]. За счет повышения операционной эффективности мы снизим удельные затраты на условную единицу примерно на 30%", - сказал он.

Согласно материалам, предоставленным в сопровождающей презентации, в 2019 году компания ожидает чистую прибыль по РСБУ на уровне не менее 5,6 млрд рублей, EBITDA (объем прибыли до вычета расходов) - не менее 39 млрд рублей. Чистая прибыль компании "Россети Московский регион" по РСБУ в 2018 году увеличилась в 3,3 раза по сравнению с показателем за 2017 год и составила 4,043 млрд рублей.

Мясников добавил, что рост показателей связан, в первую очередь, с наращиванием объема выручки по нетарифным услугам, также за счет увеличения доли более экономически-эффективных инвестиционных проектов. Так, чистая прибыль по дополнительным услугам, которые оказывает компания, к 2023 году составит 4,9 млрд рублей. Он также пояснил, что перед организацией стоит задача, помимо увеличения общей прибыли, - увеличить долю высокотехнологичных услуг до 50%.

"Приоритетом финансовой политики компании является максимальная доходность акционеров и приемлемая дивдоходность, не будем погашать долг в ущерб им. Кроме того, текущий уровень долга нам комфортен, у компании высокие рейтинги на один уровень ниже суверенного. Но к 2024 году планируем снижать долг, так как рост денежного потока будет позволять это делать", - уточнил Мясников.

Компания "Россети Московский регион" - одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории Московского региона. Она является активом ПАО "Россети" и обслуживает 611 подстанций, более 73 тыс. км воздушных линий и 79,3 тыс. км кабельных сетей.