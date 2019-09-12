CNBC: Белый дом опроверг сообщения о рассмотрении временной торговой сделки с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Белый дом не рассматривает возможность заключения временного и ограниченного соглашения на торгово-экономических переговорах с Китаем. Об этом заявил в четверг телеканалу CNBC высокопоставленный источник в администрации США.

Его попросили прокомментировать публикацию агентства деловых новостей Bloomberg о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает идею заключения с Китаем нового временного торгового соглашения, которое аннулирует часть американских пошлин на импорт китайских товаров и предусматривает отсрочки на применение пошлин на другие группы товаров из КНР. США "абсолютно не рассматривают" возможность подобной сделки, заявил телеканалу представитель администрации.

При этом глава Минфина США Стивен Мнучин в четверг в эфире CNBC не дал прямого ответа на вопрос, готов ли Трамп пойти на заключение временного, ограниченного торгово-экономического соглашения с Китаем, чтобы набрать политические очки на выборах в США 2020 года.

Торговые споры

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в четверг подтвердил, что рабочие группы Соединенных Штатов и КНР на следующей неделе намерены обсудить проблему дисбаланса в двусторонних торговых отношениях, а также вопрос защиты инвесторов.