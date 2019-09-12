Решение суда ЕС по OPAL не вступило в силу

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Решение Европейского суда по газопроводу OPAL пока не вступило в законную силу и в настоящее время нет также формального распоряжения о сокращении мощностей по транспортировке газа по трубопроводу со стороны Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом говорится в заявлении компании OPAL Gastransport GmbH, которая является оператором газопровода.

"Мы приняли к сведению еще не вступившее в силу решение суда Европейского суда от 10 сентября. OPAL Gastransport GmbH не участвовал в делопроизводстве и не может в нем участвовать", - отметили в компании. "Условия доступа к сети OPAL Gastransport GmbH предусматривают случай ограничения мощностей транспортировки. Для этого необходимо формальное распоряжение", - говорится в заявлении. "На настоящий момент такое распоряжение OPAL Gastransport GmbH не поступило", - сообщили в компании, отметив, что находятся в контакте с органом, отвечающим за такие вопросы, - Федеральным сетевым агентством ФРГ.

10 сентября Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Мощность OPAL составляет 36 млрд куб. м в год.

Несколько лет Россия могла использовать лишь 50% мощностей газопровода, как прописано в Третьем энергопакете ЕС. "Газпром" просил разрешить ему использовать 100% мощностей OPAL, так как российский холдинг является единственным поставщиком газа в "Северный поток", который наполняет OPAL. Осенью 2016 года ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей OPAL, однако в конце того же года Польша обжаловала это решение.

Решение суда ЕС по OPAL, который является газораспределительной системой "Северного потока", фактически ограничивает возможности "Газпрома" по поставкам газа в обход Украины и сокращает пространство для маневра российской компании на трехсторонних консультациях. В этом же направлении действуют при прилагаемые ЕК и рядом государств ЕС усилия по торможению строительства и ввода в строй газопровода "Северный поток - 2".