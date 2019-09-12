ФАС прекратила дело в отношении ретейлеров из-за завышения цен на ТВ-приставки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело в отношении компаний DNS и "М.Видео-Эльдорадо", возбужденное из-за необоснованного повышения цен на ТВ-приставки. Об этом сообщил журналистам замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

"Вся ситуация 2019 года вполне благоприятна, поэтому мы прекратили дело в отношении указанных компаний, которые в конечном итоге, работая в условиях конкуренции, решили ту важнейшую задачу, которая стояла перед страной. Дело прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ФАС, дело в отношении "Юлмарта" приостановлено и будет возобновлено после того, как компания пройдет процедуру банкротства.

На фоне постепенного перехода с аналогового на цифровой формат эфирного телевещания ФАС проанализировала цены на цифровые ТВ-приставки по всей России. В результате служба в декабре 2018 года возбудила дела против ритейлеров DNS, "М.Видео", "Эльдорадо" и "Юлмарт" из-за повышения цен на ТВ-приставки.

При этом в Тверской области, которая первая перешла на цифровое телевещание с 3 декабря 2018 года, наблюдался рост на отдельные модели ТВ-приставок, хотя объективных причин для этого не было, подчеркивали в ФАС.