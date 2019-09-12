Костин: "Ленфильм" не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки. Об этом Костин сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"Это я ему посоветовал (Федору Бондарчуку обратиться к президенту - прим. ТАСС). <...> Если Владимир Владимирович [Путин] поддержит обращение Бондарчука, и ему будет оказана государственная поддержка, то [кредит будет] погашен. Но мы считаем, что если этого не будет, то он погасить его не сможет, какие-то решения надо принимать", - сказал Костин.

Он напомнил, что ВТБ выдал "Ленфильму" кредит в 2013 г. под гарантию российского правительства.

"Была программа, мы - банк - в общем-то, контролировали этот процесс, был определенный бизнес-план утвержден. Но, к сожалению, не все у них получилось на сегодня, бизнес-план не выполняется, и мы уже не один раз пролонгировали этот кредит, и мы видим сейчас - источников погашения его нет. Поэтому у нас два варианта - либо объявить дефолт и предъявить гарантию российскому правительству, но это не очень решает проблему заемщика, либо ему просить помощи, субсидий, разовую уплату взноса, которая эту проблему решит. Потому что кредит - это же такая вещь, обоюдоострая. Она решает проблему, но на время. Потом надо его возвращать", - отметил глава ВТБ.

Как ранее сообщал ТАСС, сумма кредита составляла 1,53 млрд руб. Кредит сроком на 10 лет предоставлен на проведение ремонтных работ кинопроизводственных зданий и сооружений, приобретение и монтаж технического оборудования, строительство нового кинопавильона.