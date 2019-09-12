Кудрин: законопроект о защите инвестиций не решит целиком проблему притока капитала

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который планируется внести в правительство в конце сентября, будет недостаточно, чтобы полностью решить проблему инвестирования в России, но данная инициатива может открыть дополнительные возможности. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Бизнес должен быть защищен общим законодательством, общими институтами инвестирования, доступом к кредитам, защитой права собственности через суды уже в нынешнем виде, без этого закона. Допустим, этого сегодня не хватает, вводится дополнительный закон в данном виде, который дает дополнительные возможности. <...> Но 95% нашего бизнеса не сможет воспользоваться этим законом. Может, воспользуются главные предприятия, сильные инвесторы. Возможно, это будет дополнительным подспорьем, достаточно хорошим. Это, как я думаю, не решит проблему инвестиций и, в целом, того масштаба, который нужен для прорыва в экономическом росте", - сказал он.

По мнению Кудрина, гарантирование особых условий крупным инвесторам - это "хороший шаг, но эволюционного характера".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума заявил о том, что в ближайшее время правительство завершит подготовку законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, положения которого обеспечат особые условия для крупных инвесторов.

Как сообщалось в июле, законопроект пока не согласован всеми заинтересованными ведомствами и его необходимо увязать с принятым законом по СПИК 2.0. Проект, подготовленный Минфином, был внесен в правительство в середине апреля, но до сих пор не был одобрен правительством и правкомиссией по законопроектной деятельности. В то же время внести этот законопроект в Госдуму до 1 июля правительству поручал президент РФ Владимир Путин. Как ранее заявлял первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, закон должен вступить в силу с 2020 года.