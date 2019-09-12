Минэкономразвития предлагает изменить систему госпрограмм и ФЦП

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает изменить систему государственных программ и федеральных целевых программ, объединив их. Об этом заявил глава министерства Максим Орешкин в интервью изданию РБК.

"Минэкономразвития предлагает изменить всю систему госпрограмм и федеральных целевых программ. <…> Мы предлагаем выстроить конструкцию сквозного характера стратегического планирования - от национальных целей развития до конкретных индикаторов, которые должны появиться в госпрограммах и которые уже частично есть в национальных проектах. Для того, чтобы все мероприятия, которые реализуются в госпрограммах и в нацпроектах, были, в первую очередь, нацелены на реализацию национальных целей развития", - сказал министр.

Орешкин подчеркнул, что предлагается именно объединить госпрограммы с нацпроектами. "Да, именно так. Де-факто это будет единая сущность. Приоритетные госпрограммы, как это сейчас и есть, будут называться национальными проектами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению главы Минэкономразвития, госпрограммы так и не стали реальным управленческим инструментом в отличие от национальных проектов, которые впервые в системе управления получили полномочия, в том числе и бюджетного характера. "Сейчас руководители национальных проектов и их кураторы могут принимать конкретные решения по достижению целей. Национальные проекты больше ориентированы на конкретные значения. Все это вместе позволяет добиваться больших результатов, чем при реализации госпрограмм, которые де-факто стали простым сборником бюджетных расходов по тому или иному направлению", - сообщил он.

Министр выделил четыре направления, которые должны поменяться помимо переименования в случае изменений. "Во-первых, нацеленность на результат. Во-вторых, каждая госпрограмма получит тот же механизм проектного управления, как и национальные проекты. Это более широкие полномочия тех, кто ими управляет, это конкретный результат и обеспеченность ресурсами, которые сейчас есть. И ответственность: за неисполнение цели сразу следует ответственность", - сказал он.

В-третьих, министерство предлагает институционализировать механизмы анализа, то есть ввести три типа экспертиз, которые будут сопровождать работу всех госпрограмм. К ним Орешкин отнес финансовую экспертизу, которую будет делать Министерство финансов, стратегическую экспертизу, ею займется Минэкономразвития, и технологическую экспертизу, которую будут контролировать Минкомсвязи и Минпромторг, с точки зрения применимых технологических решений при достижении целей.

"По нашему предложению все эти экспертизы будут носить не блокирующий характер, а характер материалов к проектному комитету, а дальше руководители проектов будут принимать решение по дальнейшим действиям", - сказал он.

Четвертым пунктом изменений предлагается полная цифровизация всего процесса, создание единой цифровой платформы, на которую Минэкономразвития будет предлагать перевести вообще всю проектную деятельность, полностью уйти от бумаги, сделать процесс принятия решений полностью прозрачным.

Поручение Медведева

Председатель правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума в четверг заявил, что Минфин и Минэкономразвития до 1 октября подготовят концепцию новой системы управления финансами. "В ближайшее время, буквально в ближайшие несколько дней, я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года",- сказал Медведев.

По его словам, эти шаги направлены на повышение эффективности государственных инвестиций, привлечение частных вложений в экономику.

Как отметил глава правительства, необходима цифровизация процессов, в том числе перевод системы принятия решений и мониторинга их выполнения на единую цифровую платформу. "Причем в один контур здесь нужно интегрировать и стратегическое планирование, и бюджетное планирование, ну и, конечно, финансовый контроль", - добавил он.