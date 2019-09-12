Глава Якутии рассказал о мерах поддержки инвесторов в крупных проектах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Помощь в создании транспортной и энергетической инфраструктуры, а также налоговые послабления могут стать эффективной мерой поддержки инвесторов, вкладывающих средства в крупные проекты. Такое мнение высказал в четверг ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума в четверг заявил, что государство предоставит особые условия для инвесторов, вкладывающих средства в крупные проекты.

"Реализуемым крупным проектам в нашей стране - и на Дальнем Востоке, и в Республике Саха (Якутия) - нужна особая поддержка. Я считаю, она должна быть реализована и через механизмы определенных налоговых послаблений в ряде проектов, но также, на мой взгляд, наиболее интересная форма - это помощь государства в реализации определенных инфраструктурных проектов, которые уже будут использовать компании для реализации своих проектов инвестиционных", - сказал он.

Николаев пояснил, что с появлением инфраструктуры на территориях, например, богатых полезными ископаемыми, появляются новые инвесторы.

"В частности, необходимо строительство железных дорог, которые будут затрагивать территории, где залегают месторождения полезных ископаемых, или строительство энергетической инфраструктуры для обеспечения промышленных предприятий дешевым электричеством, или же это строительство дорог, которые, конечно же, тоже очень дорого строить в условиях Крайнего Севера, но эти дороги чтобы как раз затрагивали те территории, где идет реализация тех или иных инвестпроектов. В Якутии уже есть реализованные такие проекты и в золоторудной промышленности, и в алмазной промышленности", - пояснил глава региона, отметив, что подобные вложения в инфраструктуру "возвращаются сторицей для бюджета".

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.