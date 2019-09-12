ЦБ заподозрил вывод активов из лишенного лицензии страховщика "Сибирский спас"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Временная администрация Банка России, работающая в лишенной 14 марта 2019 г. лицензии страховой компании "Сибирский спас", направила в Генпрокуратуру и МВД информацию, которая, по мнению ЦБ, может свидетельствовать о выводе активов из компании должностными лицами. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

"Временной администрацией установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности собственников и должностных лиц общества признаков совершения действий, направленных на вывод активов" - сообщил регулятор.

По оценке временной администрации, размер активов страховщика недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

"С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", - сообщили в ЦБ.

СК "Сибирский Спас" являлась универсальной страховой компанией с главным офисом в Новокузнецке, занималась автострахованием (в том числе каско, ОСАГО), страхованием жизни и имущества.