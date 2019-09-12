Силуанов раскритиковал Кудрина за негативную оценку перспектив российской экономики

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Алексея Кудрина относительно перспектив экономики России, озвученную в ходе Московского финансового форума.

В частности, Кудрин усомнился в прогнозах Минэкономразвития по росту ВВП. По словам Кудрина, в 2019 году можно рассчитывать на рост ВВП в 1%, а в 2020 году - 1-1,3%. При этом Минэкономразвития ожидает роста на 1,3% в 2019 году и на 1,7% в 2020 году, а Минфин, по словам Силуанова, на следующий год закладывает рост в 2%.

В то же время одна из ключевых задач стартовавших в этом году национальных проектов - выйти на целевые темпы роста экономики выше 3% к 2024 году. Однако, считает Кудрин, нацпроекты "являются, скорее, планами эволюционного развития, но не прорывного".

Кроме того, глава Счетной палаты обратил внимание на то, что государство не собирается выходить из экономики, следовательно, не предполагается и увеличения доли частного сектора, что могло бы стимулировать рост экономики.

"Вот, Алексей Леонидович [Кудрин] тоже [говорит]: "Все плохо". Для чего мы это говорим? Чтобы получить какую-то реакцию зала? Я не очень понимаю", - ответил на это Силуанов.

"Вы говорите, частный сектор у нас не растет. Дело не в этом даже, в частном секторе или не в частном. Дело в управленцах - кто управляет государством и какой менеджмент управляет в частном предприятии", - заявил первый вице-премьер.

Он также не согласился с оценкой Кудрина о роли регионов в экономике страны: "Роль регионов, вы говорите, принижена. Ничего подобного. Наоборот, мы, по сути дела, так никогда не работали с регионами, как сейчас это делается".

"Вы говорите, нужно увеличить расходы на здравоохранение и образование, приводите [в пример] США и Германию. Почему мы не смотрим, какие расходы на здравоохранение и образование в Сингапуре, Корее и тех странах, которые обеспечили прорыв? За счет чего они прорыв обеспечили? За счет того, что увеличивали расходы в социалку или все-таки делали инфраструктурные проекты и регуляторикой занимались?" - отметил Силуанов.

Он также заявил о том, что реальные доходы населения будут расти, и призвал замечать хорошие меры, которые дают результаты.