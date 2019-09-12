Компания "Хартия" стала оператором по вывозу мусора в шести районах Владимирской области

ТАСС, 12 сентября. Компания "Хартия" (входит в "Экогрупп") выиграла конкурс по выбору регионального оператора в шести районах Владимирской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Конкурсная комиссия признала победителем отбора регоператора по вывозу мусора по зоне №1, в которую входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы, компанию "Хартия", - сказали в пресс-службе.

Согласно протоколу решения конкурсной комиссии, размещенном на сайте торговой площадки, в конкурсе участвовали шесть компаний. "Хартия" предложила наименьшую цену за свои услуги - 3,34 млрд рублей за контракт сроком на 9 лет.

Согласно региональной схеме по работе с отходами, во Владимирской области будут работать три "мусорных" оператора. В начале августа конкурсная комиссия определилась с регоператором по территориальной зоне №3, в которую входят города Муром и Гусь-Хрустальный, Селивановский, Муромский, Меленковский и Гусь-Хрустальный районы Владимирской области. Победителем стало ООО "Эко-транс", полностью принадлежащее администрации округа Муром. Вопрос с зоной №2 пока остается открытым.

ООО "Хартия" основано в 2012 году, компания занимается услугами в сфере транспортировки, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, имеет собственный парк мусоровозов, а также комплекс по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе в Москве. Компания занимается сбором и утилизацией мусора в двух округах Москвы и Ярославской области. С 2016 года "Хартия" владеет мусорным полигоном в Петушинском районе Владимирской области.

Переход к новой системе обращения с мусором в России, запущенный в 2016 году, должен завершиться к 1 января 2019 года. Реформа, в том числе, передает полномочия и ответственность за вывоз отходов в субъектах РФ от разрозненных компаний единым региональным операторам. В отдельных областях будут работать несколько таких операторов, например, в Подмосковье их будет семь.