Малой кровью: министры ОПЕК+ договорились усилить сокращение добычи за счет отстающих

АБУ-ДАБИ, 13 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ отложили переговоры о дополнительном сокращении добычи на неопределенный срок. Вместо этого несколько стран альянса, которые прежде свои квоты недовыполняли, должны в ближайшие два месяца убрать излишнее предложение с рынка в объеме почти 400 тыс. баррелей в сутки. Ускорить сокращение добычи в рамках Венского соглашения обязалась и Россия.

Встреча министров мониторингового комитета в четверг в Абу-Даби оказалась одной из самых коротких за три года действия соглашения. Вместо привычных 5-7 часов в этот раз консультации уложились всего в два часа, а итоги, похоже, устроили всех.

Мягкая сила

Вопрос на повестке встречи был всего один - дисциплина исполнения договоренностей. По плану страны ОПЕК+ должны снижать добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, и у каждой страны есть своя квота, на сколько нужно снизить. Почти с самого начала сделка перевыполняется, и фактически члены альянса убрали с рынка 1,6 млн баррелей в сутки, а в некоторые месяцы сокращение достигало почти 2 млн баррелей. Но такой результат получается за счет усилий лишь некоторых стран, как, например, Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана.

Согласно статистике Международного энергетического агентства (МЭА), которая вышла в день заседания ОПЕК+, в августе добычу вместо снижения увеличивали Ирак, Нигерия и Россия, которые превысили оговоренный в соглашении уровень на 600 тыс. баррелей в сутки. Российское Минэнерго еще ранее сообщало, что в августе сократить добычу удалось только на 143 тыс. баррелей вместо оговоренных в соглашении 228 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, Россия официально в августе выполнила условия соглашения ОПЕК+ только на 60%. Причиной тому стало то, что российские компании компенсируют весеннее снижение добычи, вызванное загрязнением нефтепровода "Дружба".

Однако, в итоговой рекомендации о конкретных странах речь не шла. В ней лишь отмечалась необходимость выполнить взятые на себя обязательства тем странам, которые этого еще не сделали. По словам источника ТАСС, который присутствовал на заседании, комитет пришел к выводу, что, если страны-нарушители выполнят свои обязательства, это позволит убрать с рынка около 400 тыс. баррелей в сутки.

На итоговой пресс-конференции присутствовали министры и Ирака, и Нигерии и оба пообещали в течение сентября-октября сократить экспорт и добычу до правильных показателей. Выполнить свою квоту в сентябре должна и Россия, заверил министр энергетики Александр Новак, который возглавляет работу мониторингового комитета наравне со своим саудовским коллегой.

Новый визави Новака, принц Абдель Азиз бен Сальман, назначенный министром энергетики всего четыре дня назад, на итоговой пресс-конференции о вопросах дисциплины в ОПЕК+ изъяснялся деликатно, никого не упрекая. И иракскому, и нигерийскому министрам он выразил благодарность за посильный вклад в общее дело. В целом свое первое организованное общение с прессой саудит провел в дружелюбном тоне, благодаря журналистов за их работу и обмениваясь с ними шутками.

Между войной и революцией

Однако, прессу больше интересовало не столько выполнение текущего плана, сколько готов ли ОПЕК+ обсуждать дополнительное сокращение добычи.

ОПЕК в своем сентябрьском отчете понизила прогноз роста спроса на нефть на 2019 и 2020 годы до 1 млн баррелей в сутки и ожидает, что добыча в странах "не ОПЕК" будет расти темпами вдвое выше спроса. По данным МЭА, спрос на нефть стран ОПЕК в следующем году может упасть на 1,4 млн баррелей в сутки из-за рекордного роста поставок из США.

Но если сланцевый бум в США и был извечным вызовом для ОПЕК, который, по большому счету, и привел к созданию Венского соглашения о сокращении добычи нефти, то в этом году к нему добавилась и угроза замедления роста спроса на нефть. Торговые споры, Brexit, девальвация валют развивающихся стран, санкции. Все это тормозит темпы роста глобальной экономики, а значит, и снижает потребность в нефти.

Признаки замедления роста мировой экономики действительно вызывают беспокойство, говорил Новак. Но в случае рецессии у ОПЕК+ будет план действий, уверен он.

"Мы обсуждаем все факторы, которые так или иначе влияют на рынок. <…> Мы готовы реагировать на те потребности, которые могут случиться", - сказал российский министр. При этом он добавил, что альянс "мониторит ситуацию в мировой экономике и обладает всеми необходимыми инструментами для того, чтобы оперативно решить возникшие на рынке сложности".

Следующее заседание комитета состоится 4 декабря в Вене. В состав мониторингового комитета входят восемь стран из 24, участвующих в соглашении. В таком составе министры собираются раз в 2-3 месяца, подсчитывают текущие итоги и в зависимости от ситуации на рынке нефти могут рекомендовать меры реагирования.