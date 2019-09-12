Юргенс: тарифа ОСАГО может быть недостаточно после отмены двух коэффициентов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тарифа ОСАГО будет недостаточно после предлагаемой Минфином отмены коэффициентов мощности и территории в стоимости полиса и замены их возможностью для страховщиков назначать тариф с отклонением на 30-40% от границ коридора. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс на Московском финансовом форуме.

Законопроект о большей тарифной свободе для страховщиков ОСАГО и отмене ряда коэффициентов внесен в Госдуму летом. Также в нем предлагается увеличить лимит выплат по жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. руб. до 2 млн руб.

"При просчете получается, что отмена этих двух коэффициентов и расширение лимитов до 500 по железу и до 2 млн по жизни, когда пересчитываем, все что нам разрешается - это повысить в 1,8 раза, условно говоря. А то, к чему это реально приведет - это 3 раза. 1,2 [раза] - это недостаток этого тарифа", - сказал Юргенс.

По расчетам союза, сейчас коэффициент территории (максимальный - 2,1) и мощности (максимальный - 1,6) дают возможность страховщикам поднять базовый тариф в 3,36 раза. Предлагаемый законопроект отменяет эти коэффициенты и дает возможность страховщикам повышать тариф в 1,8 раза. Это означает, что водители дорогих машин с мощными двигателями будут платить меньше, и существует риск недотарификации клиентов из городов с высоким трафиком. "То есть мы с богатых не доберем, а на бедных переложим", - пояснил Юргенс

"Я выражаю просто некую озабоченность. В настоящем моменте законопроект рабочий, надеемся на сентябрь, но просим посчитать - что убывает за счет отмены двух коэффициентов и расширения лимитов, и что прибывает. И есть ли здесь баланс", - отметил он.

Дискуссии продолжаются

Дискуссии по законопроекту продолжатся ко второму чтению документа, сказал на форуме зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Например, одно из предложений - убрать вычет износа (вычет из страховой выплаты за замену старой детали на новую, до 50% стоимости детали) при выплате по ОСАГО деньгами, пояснил он журналистам. Сейчас износ не вычитается только при натуральной выплате.

"Второй механизм, который нам нужно рассмотреть - это больше на уровне просто объяснения - это контроль ЦБ за, назовем их так, сверхдоходами страховщиков по обязательным видам страхования. С нашей точки зрения, та конструкция, которая в законе заложена, она этот контроль устанавливает, потому что мы определяем все-таки коридор некий тарифный, и мы, если вы закон внимательно почитаете, определяем и максимальную стоимость полиса", - добавил Чистюхин.

О реформе ОСАГО

Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 г., а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 г., и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (от 2746 до 4942 руб.) на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 г. предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. руб. до 2 млн руб.