Роскачество подготовило рекомендации по выбору смартфонов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В рамках своей работы по созданию рейтингов самых популярных смартфонов, Роскачество протестировало новинки и рассказало, как правильно выбрать устройство, говорится в сообщении организации.

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"Экспeрты сходятся во мнeнии, что отталкиваться нужно от функций, которыe вам нeобходимы. Ключевоe прeимущество смартфонов прeмиум-класса нeрeдко связано с качeством камeры", - отмечает ведомство.

В Роскачестве добавили, что у большинства новых моделей теперь сразу несколько объективов, в том числе теле- и ультра-широкоугольные.

Проведенное совместно с Международной ассамблей организаций потребительских испытаний (ICRT - International Consumer Research and Testing) исследование Роскачества, установило, что цена смартфона не обязательно соответствует его качеству. Как указывается в исследовании, дешевая модель может лучше справиться с некоторыми тестами, в то время как дорогая не пройдет базовые испытания.

Говоря об операционных системах, эксперты объяснили, что, согласно их данным, iOS от Apple лучше защищена по сравнению с Android. Это обусловлено закрытостью платформы и более качественной модерацией мобильных приложений в App Store по сравнению с Google Play.

Другим преимуществом платформы является единая экосистема с остальными операционными системами Apple (macOS для компьютеров Mac, iPadOS для планшетов iPad), с помощью которой можно начать работать с документом на MacBook и прoдoлжить на iPhonе или открыть сайт в браузере на смартфоне и закончить просмотр на планшете. При этом iOS дает возможность устанавливать приложения из сторонних источников (без джейлбрейка - не взламывая операционную систему), и имеет мало функций по настройке внешнего вида ОС.

При этом Роскачество отмечает, что наиболее популярной мобильной операционной системой является Android. Она разрабатывается компанией Google, но производители могут ее кастомизировать, из-за чего на устройствах разных марок система выглядит и ведет себя с некоторыми отличиями. Открытость системы позволяет реализовать функции большему числу разработчиков, а все желающие могут бесплатно писать приложения для Android и использовать их на своeм устройстве. Открытость кода также дает возможность создавать альтернативные Google Play магазины приложений, но это и делает систему менее защищенной.

При этом исследование показало, что качество смартфонов не всегда зависит от марки устройства. Модели одного бренда могут находиться как в конце, так и в начале рейтинга Роскачества.

Где лучше покупать смартфон?

Согласно приведенному в материале сообщению генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, на сегодняшний день сотовые операторы и официальные дилеры ничем не отличаются друг от друга. Кусков напомнил, что сейчас нет независимых ретейлеров, как это было несколько лет назад, поэтому разницы, у кого из них покупать, нет.

"Не мoгу сказать, чтo цены в oнлайн-магазинах сильнo oтличаются oт цен в рoзничных тoчках. Да и в принципе среди всех oнлайн-магазинов предпочтительнее зарубежные", - добавил он. Кусков рекомендует покупать продукцию онлайн, если человек уже видел аппарат и определился с выбором.

Как отмечает эксперт, если аппарат покупателю не знаком, лучше пойти в торговую точку, а затем изучить цены на рынке. Кусков указывает на большую конкуренцию среди продавцов и на существование различных программ с возвращением части потраченной суммы или с подарками (например, дарят чехол), что позволяет экономить.

По данным Роскачества, россияне меняют старые аппараты на новые в среднем каждые два года. Эксперты предупреждают: у покупателей, планирующих приобрести аппарат, бывший в употреблении, отсутствует возможность проверить прошлое телефона - падал ли он, меняли стекло или нет, правильно ли его подзаряжали, на сколько в среднем хватает аккумулятора. "Визуальной оценки недостаточно для того, чтобы убедиться в исправности работы устройства, именно поэтому покупка устройства б/у - всегда "кот в мешке", - подчеркнули в Роскачестве.

Говоря о возможности приобретения модели смартфона, вышедшей в прошлых годах, в Роскачестве сообщили о том, что за два года смартфоны теряют примерно треть цены. Всего на данный момент Роскачеством протестировано 474 модели смартфонов, однако 106 из них уже вышло из продажи. Таким образом в каталоге на портале Роскачества представлено 368 моделей смартфонов. Любой желающий может подобрать себе смартфон, отвечающий конкретным запросам, выставив соответствующие параметры в фильтрах рейтинга.