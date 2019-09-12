Росимущество приобрело вагоны для железнодорожной части Крымского моста

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов и 10 локомотивов для Крымской железной дороги, говорится в общении Министерства транспорта РФ.

"12 сентября в Москве Российская Федерация в лице Росимущества приобрела 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов с целью наделения ими ФГУП "Крымская железная дорога", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Подвижной состав представляет собой вагоны постройки 2017-2018 годов всех типов - купейные, штабные - с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, плацкартные, вагоны-рестораны. Все они оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами.

В ведомстве также отметили, что поскольку работы по строительству железнодорожной части Крымского моста находятся на завершающей стадии, приобретенный подвижной состав планируется передать ФГУП "Крымская железная дорога" для организации перевозок пассажиров в сообщении с Крымом.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста запущена в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Открытие железнодорожного сообщения запланировано на конец 2019 года.