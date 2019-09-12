Путин и Нетаньяху обсудили создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах в Сочи договорились ускорить согласование договоренностей о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем. Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи лидеров государств.

"Отдельно упоминалась нацеленность обеих сторон ускорить согласование договоренностей между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли", - сказал министр.

По его словам, стороны обсудили туризм как одну из перспективных областей взаимодействия, а также касались вопросов российской собственности на Святой земле. "Израильское руководство оказывает содействие в том, чтобы эта собственность нормально функционировала, и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов Российской Федерации решались оперативно", - указал Лавров.

Кроме того, Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля подготовку заседания межправительственной комиссии двух стран, которое должно состояться до конца года, добавил министр. "Говорили о подготовке очередного заседания межправительственной комиссии до конца этого года, в том числе [обсуждали] вопросы, которые готовятся к рассмотрению на этом заседании", - отметил он. По его словам, эти вопросы связаны с облегчением таможенных процедур для более быстрого прохождения товаров, а также цифровой экономикой.

"Традиционно эти контакты [Путина и Нетаньяху] весьма доверительные, откровенные, позволяют обсудить в свободной открытой манере любые вопросы", - сказал Лавров. По его словам, на прошедших переговорах "большое внимание было уделено двустороннему взаимодействию, прежде всего, в торгово-экономической сфере".