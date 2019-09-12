США к концу года намерены повысить свой потенциал по экспорту СПГ на 150%

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты к концу нынешнего года смогут повысить свой потенциал по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) на 150% благодаря новым проектам. Об этом заявил в четверг американский министр энергетики Рик Перри, выступая на конференции "Роль американского СПГ в решении глобальных проблем" в Вашингтоне.

"К концу этого года благодаря новым проектам, которые в данный момент реализуются, мы повысим наш экспортный потенциал СПГ на 150% [по сравнению с концом 2018 года]", - отметил министр. Он также добавил, что США "в следующем году впервые со времен администрации [34-го президента США Дуайта] Эйзенхауэра (1953-1961) станут чистым экспортером энергоресурсов".

По словам главы Минэнерго, экспорт американского СПГ помогает в борьбе с бедностью во всем мире, а также "обеспечивает энергетическую безопасность союзников" страны. "Американский СПГ может открыть двери для процветания во всем мире", - утверждал министр. Перри назвал "совершенно неприемлемым" тот факт, что миллиард человек в мире "не имеет доступа к энергоресурсам", и пообещал помочь в решении данной проблемы.

По подсчетам выступавшего перед министром помощника госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсиса Фэннона, "американский СПГ уже позволил сэкономить Европе 8 млрд долларов в прошлом году".

В июне глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что США масштабно используют энергетику как политическое оружие. По его мнению, безнаказанность санкционной политики США и отсутствие реакции мирового сообщества способствуют ее тиражированию на других энергетических рынках. При этом, устраняя конкурентов, США, считает Сечин, развивают собственную инфраструктуру и наращивают экспортный потенциал.