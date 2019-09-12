Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд руб., в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд руб. и из бюджетов регионов - 15,1 млрд руб.", - рассказал министр.

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.

В соответствии с законодательством, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.

С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 тыс. 280 руб. В августе Минтруд России внес в правительство РФ законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц.