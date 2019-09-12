"Регуляторная гильотина" не предполагает отмену восьмичасового рабочего дня

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Отмена восьмичасового рабочего дня, зафиксированного одновременно в попадающем под "регуляторную гильотину" советском декрете и Трудовом Кодексе РФ, не планируется. Об этом сообщил журналистами вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее поручил Минюсту подготовить проект постановления о прекращении с 1 февраля 2020 гола правовых актов СССР и РСФСР за счет проведения реформы "регуляторной гильотины". Отдельные СМИ написали, что в список актов входит, в частности, декрет Совета народных комиссаров (СНК) от 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне".

"Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем", - сказал Чуйченко, подтвердив, что данный советский декрет вошел в перечень актов, действие которых будет прекращено в 2020 году.

В России закон от 19 апреля 1991 года "О повышении социальных гарантий для трудящихся" установил продолжительность рабочего времени до 40 часов в неделю. 25 сентября 1992 года эта норма была закреплена в Кодексе законов о труде (КЗОТ) РФ, а затем - в Трудовом кодексе. После этого продолжительность рабочей недели в России не менялась. В настоящее время она составляет 40 часов (по 8 часов в день), с двумя выходными днями - в субботу и воскресенье.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".