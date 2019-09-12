Кабмин планирует опробовать "регуляторную гильотину" для ресторанов в трех регионах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность введения в тестовом режиме элементов механизма "регуляторной гильотины" в сфере ресторанного бизнеса в трех регионах - Москве, Казани и Калининграде. Об этом сообщил журналистам замруководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов.

"Обсуждался пилот по внедрению элементов "регуляторной гильотины" в части ресторанного бизнеса в Москве, Казани и Калининграде", - сказал он.

Предполагается, что в тестовом режиме нововведение коснется надзорных требований к ресторанному бизнесу. Юридическая база по данному вопросу пока находится в проработке, добавил Любимов.

При этом вице-премьер РФ Константин Чуйченко подчеркнул, что перед экспериментом, прежде всего, "необходимо оценить, не произойдет ли поражения в правах граждан".

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ предлагает протестировать свод правил для ресторанного бизнеса "Белая книга" (документ должен заменить устаревшие нормы СанПиН) в пилотных регионах. В книге изложены различные требования к рестораторам: выбор правильного помещения, обращение с оборудованием, работа с персоналом, продуктами и так далее. Документ разработан в рамках "регуляторной гильотины".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".