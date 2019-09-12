Международный конгресс пчеловодов "Апимондия" пройдет в Уфе в 2021 году

ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уфа примет в 2021 году 47-й конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций "Апимондия". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил и. о. заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов. В Монреале, где завершился 46-й конгресс пчеловодов, он принял участие в церемонии символической передачи России эстафеты проведения этого форума.

"Международная ассоциация "Апимондия" объединяет порядка 120 ассоциаций пчеловодов из 82 стран мира, и мы рассчитываем, что представители всех этих организаций в сентябре 2021 года приедут в Уфу. Мы ожидаем порядка 8-10 тыс. человек", - сказал он.

Тажитдинов подчеркнул, что столица Башкирии готова на высоком уровне провести форум и разместить всех гостей города. "У Республики Башкортостан и у Уфы есть большой опыт проведения крупных международных мероприятий. Так, в 2015 году мы успешно провели саммиты БРИКС и ШОС, - сказал он. - Необходимая инфраструктура в городе есть, как и все возможности для проведения конгресса".

По словам представителя правительства Башкирии, научную тематику каждого конгресса определяет "Апимондия", и тема 47-го международного собрания пчеловодов в России - "Пчела, как экологическое и экономическое благополучие человека". "Любой конгресс "Апимондия" - это эффективная площадка для научного обсуждения проблем развития пчеловодства в мире, площадка для обмена опытом, новыми технология производства и переработки меда, содержания и лечения пчел", - сказал он. Например, в Монреале участники форума обсуждали такие темы, как влияние пестицидов на пчел, их селекция на устойчивость к заболеваниям, сопротивляемость клещам, а также выявление и предотвращение мошенничества в сфере реализации продукции пчеловодства. "Эти же вопросы будут актуальны и для конгресса в Уфе. Например, влияние пестицидов на пчел - это очень важная тема и для России, и для пчеловодов всего мира", - отметил собеседник агентства.

Тажитдинов также сообщил, что "не видел" на съезде в Монреале, пожалуй, самого известного российского пчеловода - бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, но пообещал, что организаторы конгресса в Уфе его обязательно пригласят. "Конечно, [Лужков] будет приглашен. Мы направим ему приглашение на конгресс в Уфе", - сказал он.

Импульс для развития пчеловодства в России

Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, который также посетил съезд в Монреале, уверен, что проведение конгресса в Уфе может дать серьезный импульс в развитии пчеловодства в РФ. "Это будет первый конгресс в России в постсоветский период. В советское время в них на 100% участвовало государство, в составы делегаций входили представители областей, краев и республик, а сейчас на форумы в основном приезжают сами пчеловоды, которые выставляют здесь свою продукцию и делятся с коллегами своими достижениями", - сказал он.

По словам Бутова, многие современные российские пчеловоды имеют ученые степени технических вузов и активно выступают с различными "рационализаторскими предложениями". "То есть пошло творчество, уже не научные институты предлагают что-то, а сами пчеловоды. Например, раньше мы закупали вощиную линию (используется с целью увеличения гнезда пчел - прим. ТАСС) в Дергачах (Украина), а потом в Саратовской области нашелся кандидат технических наук, пчеловод, который разработал свою вощиную линию и назвал ее в честь жены - "Маргарита". Сейчас мы ее поставляем уже в 45 регионов РФ", - пояснил он. Глава организации добавил, что с помощью этой разработки российским пчеловодам "фактически удалось ликвидировать дефицит вощины, а она влияет на воспроизводство пчелиных семей".

Президент организации считает, что форум в Уфе также позволит пчеловодам заручиться необходимой им государственной поддержкой. "Конгресс 2021 года даст сильный импульс развитию пчеловодства в России. Он заставит увидеть, как шагнули вперед в этой области некоторые страны при серьезной поддержке государства, - считает собеседник агентства. - Творчеству надо помогать и создавать ему условия, тогда мы моментально догоним и Европу, и Северную Америку. В нашей стране государственная поддержка пчеловодства только начинается". В качестве примера он пришел Башкирию, где уже существуют региональные программы поддержки пчеловодства.

Глава Российского национального союза пчеловодов выразил надежду, что на конгресс в Уфу помимо международных делегаций приедут также участники из всех регионов России. "Мы уже были и в Госдуме, и в Совете Федерации РФ, где просили нам помочь с тем, чтобы каждый регион был представлен на конгрессе в Уфе", - сказал Бутов.

Об "Апимондии"

Международный комитет конгрессов по пчеловодству был создан в 1893 году, а первый Международный конгресс по пчеловодству состоялся четырьмя годами позже в Брюсселе. В 1949 году во время проведения XIII собрания пчеловодов в Амстердаме была основана Международная федерация пчеловодческих ассоциаций "Апимондия". На сегодняшний день она объединяет 118 пчеловодческих союзов из 82 стран мира, а ее основная задача - содействие научному, техническому и экономическому развитию пчеловодства во всех странах.

СССР вступил в "Апимондию" в 1954 году, когда советская делегация впервые посетила Международный конгресс пчеловодов в Копенгагене. В 1971 году XXIII Международный конгресс проходил в Москве. На данный момент членами "Апимондии" от России являются Министерство сельского хозяйства РФ и Российский национальный союз пчеловодов.