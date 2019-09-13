Нижегородские власти обсуждают возможность запуска пассажирских перевозок по Волге

ТАСС, 13 сентября. Власти Нижегородской области обсуждают возможность запуска в 2020 году пассажирских речных перевозок судами на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" из Нижнего Новгорода по трем направлениям. Об этом сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин.

Судно "Валдай 45Р" начало курсировать по туристическому маршруту между Нижним Новгородом и Городцом с августа 2019 года. До конца сезона в регионе будут курсировать два СПК в Городец и село Макарьево, где расположен Макариевский монастырь, основанный в XV веке.

"Следующий этап - это регулярные перевозки нетуристического назначения в Кстово, Дзержинск, Павлово, чтобы люди могли использовать суда "Валдай" вместо других видов транспорта", - отметил Никитин. В пресс-службе правительства ТАСС уточнили, что возможность запуска регулярных речных перевозок рассматривается с 2020 года.

Также власти прорабатывают возможность запуска межрегиональных речных перевозок. В качестве перспективных направлений рассматриваются Кострома, Чебоксары и Казань. "Мы прорабатываем вопрос, связанный с межрегиональными перевозками. Для них нужны суда большей вместимости, скорее всего, это "Метеоры", хотя и на "Валдае" можно поработать над маршрутами в Чебоксары или Плёс. <…> Мы будем принимать решение по этому вопросу в следующем году, к концу сезона навигации", - добавил Никитин.

Пассажирское СПК проекта 23180 "Валдай 45Р" разработано и построено АО "ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева" совместно с АО "НПП "Радар ммс" в рамках реализации госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Головное судно презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме с участием глав регионов РФ, представителей судоходных компаний и иностранных делегаций.