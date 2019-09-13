СМИ: Евросоюз готов возобновить переговоры с Таиландом о зоне свободной торговли

БАНГКОК, 13 сентября. /ТАСС/. Посол Евросоюза в Таиланде Пиркка Тапиола подтвердил, что спустя пять лет блок готов возобновить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) между королевством и ЕС. Об этом по итогам встречи с послом ЕС заявил вице-премьер Сомкит Чатусипитак.

Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, обе стороны также согласились возобновить переговоры о свободной торговле между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ЕС. Тапиола сказал, что переговоры начнутся после того, как ЕС примет решение о создании новой Европейской комиссии в следующем месяце.

Переговоры о свободной торговле между Таиландом и ЕС, третьим по величине торговым партнером страны, были приостановлены после переворота 2014 года и прихода к власти военных. Евросоюз проводил торговые переговоры с другими странами АСЕАН, а также подписал соглашения о свободной торговле с Сингапуром и Вьетнамом.

Таиланд также готов установить двусторонние стратегические партнерские отношения с отдельными членами ЕС, сказал вице-премьер, отметив, что переговоры о ЗСТ требуют времени. Он добавил, что ЕС проявил интерес к усилению роли в торговле и инвестициях в АСЕАН и стремится присоединиться к Стратегии экономического сотрудничества Айявади-Чао Прайя-Меконг и Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП).

По словам Чатусипитака, инвесторы из ЕС также выразили намерение использовать "Восточный экономический коридор" в качестве производственной базы для экспорта в другие страны региона. Евросоюз согласился помочь в продвижении 12 целевых отраслей в Таиланде, которые в основном сосредоточены на высоких технологиях (автомобили следующего поколения; умная электроника; медицинский и оздоровительный туризм; сельское хозяйство и биотехнология; продукты питания; робототехника; логистика и авиация; биотопливо и биохимикаты; цифра; медицинские услуги; оборона; развитие образование.

ЕС является третьим по величине торговым партнером Таиланда и АСЕАН, вместе с тем Евросоюз является главным инвестором в АСЕАН. Согласно последнему обзору деловых настроений ЕС - АСЕАН (EU-Asean Business Sentiment Survey), предприятия Евросоюза постоянно рассматривают организацию как регион с лучшими экономическими возможностями - 53% в 2019 году. В 2019 году 70% респондентов из ЕС заявили, что будут расширять деловые операции в АСЕАН, по сравнению с 59% в 2018 году. Около 94% предприятий ЕС призвали блок ускорить торговые переговоры со странами организации в 2019 году.