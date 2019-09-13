Продукция приморского предприятия впервые вошла в реестр национальной системы сертификации

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Продукция предприятий Приморья впервые вошла в реестр национальной системы сертификации (НСС), сертификацию прошли консервы из скумбрии компании "Южморрыбфлот", сообщила пресс-служба краевого центра центр стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ).

"В реестр национальной системы сертификации (НСС) впервые вошла продукция предприятий Приморского края. Консервы "Скумбрия дальневосточная натуральная с добавлением масла" производства АО "Южморрыбфлот" прошли сертификацию в Приморском ЦСМ Росстандарта по результатам успешных испытаний <...> в независимой аккредитованной лаборатории Сахалинского ЦСМ", - говорится в распространенном сообщении.

Добровольная НСС была создана по приказу Росстандарта и запущена в пилотном режиме в конце 2016 года. Ее цель - добиться доверия потребителей к продукции, соответствующей требованиями национальных стандартов, и повысить конкурентоспособность российских товаров и услуг на внешних и внутренних рынках.

Уточняется, что Приморский ЦСМ вошел в проект НСС в начале 2019 года. Всего в реестр сертифицированных по этой системе объектов уже вошли 2 тыс. видов продукции и услуг.

"Ключевое отличие НСС заключается еще и в том, что статус объектов сертификации может быть проверен потребителем в любой момент. Предусмотрена специальная маркировка включенных в реестр НСС товаров QR-кодом, который позволяет получить актуальную информацию о статусе сертификата в системе", - сообщила пресс-служба.