Денис Паслер подписал указ об индексации окладов работников госучреждений Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал первый после дня голосования указ о внесении изменений в аналогичный документ двухлетней давности "Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Оренбургской области". Данные об этом опубликованы на официальном портале правительства региона.

"Проиндексировать должностные оклады работников государственных учреждений Оренбургской области, на которых не распространяются указы президента Российской Федерации <…> и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года, на 4 процента с 1 января 2018 года. Проиндексировать должностные оклады работников государственных учреждений Оренбургской области, на которых не распространяются указы президента Российской Федерации, на 4,3 процента с 1 октября 2019 года и на прогнозируемый уровень инфляции - с 1 октября 2020 года", - говорится в документе, датированным 10 сентября 2019 года.

Указ вступит в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2019 года. Контроль за исполнением указа Паслер возложил на вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике.

Избирательная комиссия Оренбургской области 10 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора, признав победителем врио главы региона Паслера с результатом 65,94% голосов. Церемония вступления в должность состоится 18 сентября.